고승범 "ESG 공시 확산…글로벌 기준에 맞춰 제도 선진화"

[아시아경제 지연진 기자]고승범 금융위원장은 "우리나라 ESG(환경·사회·지배구조) 공시 제도를 글로벌 기준에 맞게 선진화하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

고 위원장은 7일 오후 서울 여의도 페어몬트 호텔에서 열린 글로벌 기준에 따른 ESG공시 확산 전략 토론회에 참석해 "ISSB 설립과 국제 표준화 발표를 계기로 세계 각국에서 ESG 공시가 더욱 확산될 것으로 예상된다"며 이같이 밝혔다.

지난 달 197개국이 참여한 유엔기후변화회의(COP26)에선 국제회계기준(IFRS) 재단 내에 국제지속가능성기준위원회(International Sustainability Standards Board, ISSB)를 설립하고 국제적으로 단일한 지속가능한 공시 기준을 마련하기로 했다. 이에 따라 ISSB에서 제정할 공시기준이 국제표준이 될 것으로 보이며, ESG 공시가 핵심 축으로 부상할 것이라는 이야기다.

고 위원장은 "ISSB가 제시하는 국제기준 등 글로벌 요구 수준에 부응하도록 지속 보완·개선하되, 우리의 경제상황이나 산업 특성이 적절히 반영되어야 할 것"이라며 "ISSB에 한국 인사 추천, 정부재정 지원 등 국제사회에 우리의 목소리를 실질적으로 반영하기 위한 구체적인 노력도 적극 추진하겠다"고 말했다.

또 "ESG 공시제도가 보다 효율적으로 운영되도록 개선해야한다"며 "다양한 ESG 활동이 강조되면서 가장 중요한 당사자인 기업들에게 상당한 부담으로 작용한다는 목소리도 많은 만큼 중복적인 공시 부담을 갖지 않도록 최대한 노력하겠다"고 했다.

이어 "기업을 포함한 시장참여자들의 자발적이고, 적극적인 ESG 참여가 중요하다"면서 "기업, 금융회사, 투자자 등 다양한 이해관계자들이 참여한 상태에서 ESG 정보와 데이터가 많이 축적되면, ESG 공시에 대한 시장신뢰도 높아질 것"이라고 덧붙였다.

