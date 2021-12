[프로필] 정현호 삼성전자 사업지원TF장 부회장

삼성전자는 7일 2022년 정기 사장단 인사를 통해 정현호 사장을 부회장으로 승진시켰다고 밝혔다. 재무 및 전략기획 전문가로 통하는 정현호 부회장은 이재용 부회장의 '뉴 삼성'을 이끌 적임자로 꼽히는 인물 중 한 명이다.

정현호 사업지원TF장 부회장은 중장기 사업전략 수립 지원과 삼성전자 및 계열사 간 시너지 발굴 등 사업 경쟁력 강화를 지원했다. 2017년 3월 삼성 미래전략실 해체 당시 일련의 사태에 책임을 지고 퇴사했지만 같은 해 11월 삼성전자 사업지원TF장으로 복귀한 후 이재용 부회장의 친정체제 구축에 힘을 실었다. 이번 부회장 승진으로 삼성의 혁신 전반을 이끌어나갈 것으로 전망된다.

△ 1960년생 △ 연세대 경영학 / 하버드대 MBA

△ 주요 경력

2017.11 ~ 현재 삼성전자 사업지원T/F장

2014. 5 ~ 2017.3 미래전략실 인사지원팀장

2011. 6 ~ 2014. 4 미래전략실 경영진단팀장

2010.12 ~ 2011. 6 삼성전자 디지털이미징사업부장

2007. 1 ~ 2010.12 삼성전자 무선사업부 지원팀장

2003. 2 ~ 2007. 1 전략기획실 전략지원팀 담당임원

2002. 1 ~ 2003. 1 삼성전자 경영지원총괄 경영관리그룹장

2000.12 ~ 2002. 1 삼성전자 경영지원총괄 IR그룹장

1995. 7 ~ 2000.11 삼성전자 국제회계그룹장, 국제금융그룹장

1988. 7 ~ 1993. 6 비서실 재무팀

1983. 1 ~ 1988. 6 삼성전자 국제금융과

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr