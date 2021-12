생활공작소, 7일 단 하루 최대 60% 할인 행사…라이브 방송도

[아시아경제 김보경 기자] 생활용품 전문 브랜드 '생활공작소'가 크리스마스와 연말을 맞아 할인 이벤트를 진행한다.

생활공작소 네이버 브랜드 스토어에서 오늘(7일) 하루 동안 진행되는 '연말 결산 세일'에서는 핸드워시, 고무장갑, 세탁세제, 세탁조 클리너, 섬유유연제 시트, 키친타올 등 전 제품을 최대 60% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

행사 기간 동안 제품을 구매한 전 고객에게는 하나만 구매해도 무료 배송해주는 혜택을 제공한다. 또한 네이버 브랜드 스토어 채널을 찜하면 사용할 수 있는 12% 스토어찜 쿠폰과 소식 알림 동의 시 20% 중복 할인 쿠폰 등 추가 할인 혜택도 마련했다.

생활공작소는 이날 오후 12시 네이버 쇼핑 라이브를 통한 할인 행사와 함께 우수 구매자 선물 증정, 사전 기대평 이벤트를 진행할 예정이다.

생활공작소 관계자는 "연말을 맞아 한 해 동안 고객들이 보내주신 성원에 보답고자 이번 이벤트를 준비하게 됐다"며 "다양한 제품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 절호의 기회이니 꼭 한번 이용하시고 풍성한 연말 되시길 바란다"고 말했다.

