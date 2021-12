올 들어 118억 달러 수주…연간 목표 30% 초과 달성

삼성중공업은 버뮤다 지역 선사와 오세아니아 지역 선사로부터 7339억원 규모의 LNG운반선 3척을 수주했다고 7일 공시했다.

이번 계약으로 올해 누적 수주 금액은 118억달러를 기록했다. 이는 연간 목표 91억달러를 30% 초과 달성한 수치다. 계약 체결한 선박은 2025년 1월까지 순차적으로 인도될 예정이다.

특히, 전체 수주실적 중 LNG를 추진 연료로 사용할 수 있는 친환경 선박 비중이 70% (47척·82억 달러)에 달하는 등 고부가 선박 위주로 수주 잔고를 안정적으로 늘려가고 있다.

삼성중공업은 "IMO의 온실가스 배출 규제 대응을 위한 LNG 제품 수요는 앞으로도 계속 이어질 것으로 예상된다"며 "LNG 기술 초격차 전략을 통해 시장 지배력을 더욱 확고히 해 나갈 것"이라고 강조했다.

