"사실상 김종인이 대통령? 尹 바지사장 같다"는 글에 洪 "그리 만만한 사람 아냐"

홍준표, 지난 2일 尹과 만난 후엔 "생각이 바르고 담백한 면이 있더라"

[아시아경제 김소영 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보를 두고 '바지사장 같다'는 평가에 홍준표 의원은 "윤 후보는 그리 만만한 사람이 아니다"라고 답했다.

홍 의원은 6일 청년과의 소통플랫폼 '청년의꿈'의 '청문홍답(청년의 고민에 홍준표가 답하다)'코너에서 한 누리꾼이 "사실상 김종인이 대통령? 캠프에 똑똑이가 너무 많아서 큰일이다"라며 "윤석열이 바지사장 같다"고 한 데 대해 이같이 밝혔다.

이날 청문홍답에는 공식 출범한 선대위를 향한 우려 섞인 목소리가 나왔다.

홍 의원은 '김종인이 킹메이커? 이재오 전 의원은 그 사람은 무언가 역할을 해서 만들어진 게 아니라 만들어질 자리만 찾아다녀 그런 것이라고 이야기한 적이 있다. 홍 의원도 동의하는가'라는 질문에 "일리가 있다"고 말했다.

'정치적으로 어떻게 다음 5년을 지낼 생각인가. 6선을 하고 대통령 기회를 보다가 어렵게 되면 국회의장으로 정치 커리어를 마무리하는 게 어떤가'라는 글에는 "아직"이라고 짧게 답했다.

또 '총괄로 김종인이냐 홍 대표님이냐 둘 중 한분을 이준석이 생각했을 텐데, 왜 이준석은 김종인을 총괄로 요구했을까요'라는 글에는 "파리떼 압박용"이라고 했다. 파리떼는 윤 후보 주위에 포진한 이른바 '윤핵관(윤석열 측 핵심관계자)'을 의미하는 것으로 보인다.

앞서 지난 2일 홍 의원은 윤 후보와 경선 후 처음으로 만나고 나서 "(윤 후보가) 생각이 바르고 담백한 면이 있더라"라고 하기도 했다.

당시 윤 후보는 선대위 인선 문제와 이준석 당 대표와의 갈등을 언급하며 홍 의원에게 도움을 요청했고, 홍 의원은 "우선 이 대표가 있는 제주도로 가서 이 대표와의 갈등을 해결해야 한다"고 조언한 것으로 알려졌다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr