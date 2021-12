해수부, 가거도 등 8개 항로에 운항 결손액 지원

연안여객선 준공영제 항로 선정

[세종=아시아경제 문채석 기자] 해양수산부는 수익성이 낮은 도서 지역 항로를 운항하는 선사에 국가가 운영 비용을 지원하는 '연안여객선 준공영제' 사업 대상 항로 8개를 뽑았다고 7일 밝혔다.

연안여객선 준공영제는 민간선사가 운항 중인 항로 중 도서 지역과 육지 간 당일 이동이 가능하도록 증회해 운항하는 항로나 적자가 지속돼 단절될 우려가 있는 항로의 운항 결손액을 국가와 지자체가 지원하는 사업이다. 해수부는 2018년부터 해당 사업을 추진해 총 17개 항로의 운항 결손액에 대해 92억원을 지원해왔다.

내년도 연안여객선 준공영제 지원 사업에는 신청서가 접수된 총 14개 항로 중 가거도·백령도·거문도의 1일 생활권 항로 4개와 여수·목포·통영 일대 연속 적자 항로 4개 등 총 8개 항로가 선정됐다. 1일 생활권 구축을 위한 항로의 경우 추가 운항 노선의 결손액에 대해 국가가 50%, 해당 지방자치단체가 나머지 50%를 지원하며 연속 적자항로에 대해서는 최대 70%까지 지원된다.

변혜중 해수부 연안해운과장은 "앞으로도 도서민의 해상교통권을 확대 지원 할 수 있도록 연안여객선 준공영제 사업을 적극 추진해 나가겠다"고 말했다.

