조성욱 공정거래위원장(왼쪽)과 원영희 한국소비자단체협의회장이 6일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2021 공정경제 성과 보고대회에서 대화하고 있다. 법무부·고용노동부·중소벤처기업부·공정거래위원회·금융위원회 등 5개 부처는 이번 행사를 통해 최근 4년 반 동안 '공정경제' 정책을 추진해온 결과, 중소기업의 대금 미지급 문제가 개선되고 대·중소기업 간 협력 기반이 강화됐다고 평가했다./김현민 기자 kimhyun81@

