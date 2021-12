코빗, 교육용 보이스피싱 방지 앱 출시

보이스피싱 방지 앱 ‘피싱방지24’, 웹툰·퀴즈·학습 탭으로 구성

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코빗은 업계 최초로 교육용 보이스피싱 방지 애플리케이션(앱) ‘피싱방지24’를 출시했다고 6일 밝혔다.

코빗 측은 늘어나는 피싱 사기에 대한 선제적 예방 필요성에 공감하고 이를 구체화하기 위해 ‘피싱방지24’ 태스크포스(TF) 팀을 만들었다고 설명했다. 이 앱은 보다 쉽고 친근하게 피싱 예방법을 알리기 위해 회원가입 없이 누구나 무료로 활용할 수 있다.

피싱방지24는 크게 웹툰과 퀴즈, 학습 탭으로 구성돼 있다. 총 5화로 구성된 웹툰에서는 캐릭터 코코와 라빗이 피싱 예방법에 대해 설명한다. 웹툰 작화 및 스토리 구성엔 웹툰 작가 이안이 참여했다. 각 화는 공유하기 버튼을 통해 외부로 공유할 수 있다.

총 10문제로 구성된 퀴즈는 피싱, 스미싱, 파밍 사기 등을 설명하고 있다. 모든 퀴즈를 풀면 ‘피싱 예방 교육 완료’ 수료증을 발급 받을 수 있고 이 수료증은 사회관계망서비스(SNS)에서 공유 가능하다. 학습 탭에선 피싱 자기진단 등 다양한 심화학습 콘텐츠가 포함돼 있다.

지승욱 코빗 제품혁신부서 실장은 “피싱방지24를 통해 대중들에게 피싱 예방법을 알리고 보이스피싱이란 사회적 이슈를 해결하는 데 도움이 되길 바란다”며 “가상화폐를 활용한 피싱을 막는 데 그치지 않고 다양한 학습 콘텐츠로 업계 보안 강화와 신뢰성 제고에 앞장서겠다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr