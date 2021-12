[아시아초대석]뉴스페이스 시대, 한국도 민간우주산업 키운다

이상률 한국항공우주연구원장, 아시아경제 인터뷰에서 밝혀

[아시아경제 김봉수 기자] 인류는 뉴스페이스(New Space) 시대를 맞고 있다. 민간이 우주 개발을 주도하고 관광·에너지 생산·심우주 탐사 등으로 영역이 확장되면서 우주 경제, 우주산업, 우주 관광 등의 단어들이 생활 속으로 파고들고 있는 것이다.

한국도 지난 10월21일 첫 독자 우주발사체 누리호 발사를 계기로 민간 우주산업 활성화 등 뉴스페이스 시대로 본격 합류하고 있다. 그동안 국책 연구기관으로 정부의 정책, 연구개발(R&D) 수준에서 우주 개발을 주도해온 한국항공우주연구원(KARI·항우연)도 그동안 쌓아 온 위성·발사체 개발·운용 노하우 등을 민간에 적극 전수하면서 민간 우주산업 육성에 나서고 있다.

이상률 항우연 원장은 이에 대해 "그동안 축적한 기술을 민간에 적극적으로 이전해 산업체의 우주 기술 수준을 높이고 산업 기반을 활성화하기 위해 노력하고 있다"고 설명했다. 항우연은 인공위성 분야에선 이미 세계 최고 기술 수준을 자랑하고 있다. 내년 말 쏘아 올릴 예정인 다목적 실용위성 아리랑 6호가 해상도 30㎝의 초정밀 지구 관측이 가능한데, 이는 미국 등 우주 강국들의 최신 위성들에 비해서도 뛰어난 성능이라는 평가를 받고 있다.

항우연은 이 같은 첨단 위성 기술을 민간에 이전해 우주산업을 활성시키자는 차원에서 차세대 중형위성 개발 사업을 추진하고 있다. 특히 올해 3월 발사된 차세대 중형위성 1호의 경우 산업체와 공동 개발하면서 시스템·본체 개발 기술을 이전했다. 현재 개발 중인 2호기는 아예 해당 기업이 총괄해 전반적인 개발을 책임지고 있는 상태다. 발사체 분야에서도 누리호 사업에 300개 이상의 다양한 기업들이 참여하면서 항우연의 기술과 노하우가 전수됐다.

이 원장은 "누리호 발사체 개발에 참여한 기업들은 무에서 유를 창조해 냈고, 이를 통해 축적한 기술들은 향후 발사체 산업 발전의 기반이 될 것"이라며 "우리나라는 자동차, 반도체, 조선 등 세계 최고 수준의 기술들을 확보하고 있기 때문에 이를 우주개발에 다양한 방식으로 적용하면 글로벌 우주산업에서도 충분한 경쟁력을 마련할 수 있을 것"이라고 강조했다.

다만 현재까지 우리나라 우주개발 및 우주산업은 상당 부분 정부의 계획에 의존하고 있어 민간부문의 수요가 성장하기까지 정부의 역할도 중요하다고 이 원장은 지적했다. 그는 "앞으로 민간의 우주개발 참여와는 별개로 정부의 우주개발 투자도 증가할 것으로 예상한다"면서 "이 과정에서 국가 전체 입장에서 목표를 명확하게 설정함으로써 우주개발 영역을 단계적으로 확장하며 기술경쟁력을 강화하는 것과 함께 민간 우주산업 역량도 성장시킬 수 있을 것"이라고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr