함평군 인재 양성기금 기탁 행렬 이어져 지역 인재 양성 밑거름

주포한옥마을민박협의회 등 4곳 각 100만 원 기부

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 코로나19 여파로 어려운 상황 속에서도 함평군 지역인재 양성에 힘을 실어주는 기부 행렬이 훈훈한 감동을 주고 있다.

6일 군에 따르면 민간 기부자들의 잇따른 기금 기탁으로 지역인재 양성의 자양분이 되고 있다.

인재 양성 기금으로 ▲주포한옥마을민박협의회(대표 설영호) ▲함평군 농·특산물 직거래 사업단(대표 햇맘잡곡 정기근) ▲농업회사법인 함평애푸드(나산면·대표 정미경) ▲함평읍 대흥식당(대표 천재홍)에서 각 100만 원씩 총 400만 원을 맡겼다.

기탁에 참여한 주포한옥마을민박협의회는 2017년부터 매년 인재 양성기금에 기탁해 지역사회의 본보기가 되고 있다.

또 함평 농·특산물 직거래 사업단(대동면 햇맘잡곡 등 8개 업체 소속)도 2019년부터 매년 수익금의 일부를 인재 양성기금에 기탁해왔다.

정미경 ㈜농업회사법인 함평애푸드 대표는 “코로나19로 어려운 상황이지만 함평의 미래를 이끌 인재 육성에 기여하고자 장학금을 맡기게 됐다”며 소감을 밝혔다.

이상익 군수(인재양성추진위원회 위원장)는 “인재 양성을 위해 지역민과 여러 단체의 아낌없는 성원으로 2021년 연말도 훈훈하다”면서 “인재 양성기금 운용을 통해 지역인재 발굴, 지원에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한편, 함평군이 2021년 한 해 동안 모금한 기부금은 1억1천만 원에 이른다.

