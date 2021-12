도심 한복판 생숙 '세운 푸르지오 그래비티' 연말 청약광풍 이어간다

대우건설이 서울 한복판에 들어서는 생활형숙박시설 '세운 푸르지오그래비티' 분양에 나선다.

이 단지는 지난 7월 분양을 마감한 아파트 '세운 푸르지오헤리시티'에 이어 올해 세운지구 두 번째 공급 물량이다. 전용면적 21~50㎡로 3-6구역 396실과 3-7구역 360실의 총 756실 규모이며 두 단지 모두 지하 6층~지상 20층으로 구성된다.

서울 도심 한복판에 공급되는 생활형숙박시설로 최적화된 입지가 돋보이며, 그간 공급된 여타 생활형숙박시설과 비교해 입지면에서 차별화된다. 지하철 4개노선 이용이 편리한 쿼드러블 역세권에 청계천이 인접해있다.

전문직 고소득자가 많은 지역 특성을 반영해 버틀러 서비스, 하우스 키핑 서비스, 메일 하우스, 리프레쉬 하우스, 렌탈 하우스 등 다양한 하우스 어메니티 서비스를 운영할 예정이다. 코워킹 스튜디오, 컨텐츠 스튜디오, 스크린 룸 등 문화생활 시설을 갖춰 전문직 고소득 MZ세대의 수요를 모을 것으로 기대된다.

분양 관계자는 "입지면에서 지금까지 분양된 생활형숙박시설 중 최고의 입지라 할 만하고 그만큼 희소성도 높다"며 "주거대체 투자상품을 찾는 수요자들의 높은 관심이 예상된다"고 말했다.

대우건설은 경기도 평택시 고덕신도시에도 생활형숙박시설을 공급한다. 평택시 고덕국제화계획지구 중심상업지구 11블록 (1-2·1-3)에 들어서는 '평택 고덕 트라반트푸르지오 시티'다. 이 단지는 지하 6층~지상 27층 규모로, 전용 21~45㎡ 생활형숙박시설 886실 및 상업시설 52실 등으로 구성된다.

올들어 주거용 부동산 규제가 심해지면서 생활형숙박시설에 대한 투자자들의 관심이 크게 늘었다.

올 3월 롯데건설이 분양한 '롯데캐슬 드메르'는 부산 북항 원도심 재개발 사업의 중심이자 오션뷰를 확보한 입지로 평균 356대 1의 경쟁률 속에 전 타입이 모두 마감됐다.

지난 8월 서울의 마지막 노른자땅에서 대표적인 자족형복합도시로 성장 중인 마곡지구에 공급한 '롯데캐슬 르웨스트'는 876실 모집에 57만5950건이 몰리며 평균 경쟁률 657대 1을 기록한 바 있다.

