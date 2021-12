광주 서부소방서 "주방용 소화기 비치 당부"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 서부소방서(서장 양영규)는 일상생활 속에서 흔하게 발생할 수 있는 주방 화재에 대비하기 위해 주방마다 주방용 소화기 비치를 당부한다고 6일 밝혔다.

주방화재의 발생원인은 식용유가 대부분을 차지하는데, 불을 끄기 위해 물을 뿌리는 경우가 많다. 하지만 물을 뿌리게 되면 가열된 기름에 물이 기화되면서 기름을 외부로 넘치게 만들어 화재를 키울 수 있다.

주방용 소화기(K급)는 기름 표면에 유막을 형성시켜 식용유의 온도를 낮추고 산소 공급을 차단함으로써 화재를 진압하는 역할을 하기 때문에 주방화재에 적합하다.

또한 '소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준'에 따라 다중이용업소, 호텔, 기숙사, 노유자 시설 등의 주방에 의무적으로 설치하도록 되어있다.

소방서 관계자는 “주방은 화기 취급이 가장 많은 공간인 만큼 주방화재 예방과 화재피해 최소화를 위해서는 주방용 소화기 비치가 필수적이다”고 당부했다.

