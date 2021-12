[아시아경제 황윤주 기자]

◇사 장

▲세아홀딩스 이태성 ▲세아제강지주 이주성 ▲세아에삽 조규환

◇부 사 장

▲세아홀딩스 백선우 ▲세아베스틸 김철희

◇전 무

▲세아제강지주 김태현 ▲세아제강 김석일

◇상 무

▲세아제강 백규한 ▲세아베스틸 홍성원, 이승재 ▲세아특수강 박상화 ▲세아엠앤에스 김수운 ▲세아엠앤에스 김충 ▲세아엘앤에스 장광덕 ▲세아아스틸 이현

