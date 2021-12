생후 이틀 신생아 입에 공갈 젖꼭지 물리고 테이프 붙인 병원

병원 측 "자극 별로 없는 테이프라 문제없다는 입장이지만 개선책 마련하겠다"

[아시아경제 김소영 기자] 대학병원에서 출생한 지 이틀 된 신생아에게 '공갈 젖꼭지'를 물린 뒤 테이프를 붙여 고정한 사실이 알려져 경찰이 수사에 나섰다.

5일 경남경찰청에 따르면 최근 경남 창원의 한 대학병원 신생아실의 한 간호사가 태어난 지 이틀 된 아기 입에 공갈 젖꼭지를 물리고 이를 뱉지 못하도록 테이프를 붙였다가 산모 A씨에게 발각됐다.

지난 4일 SBS뉴스 보도에 따르면 지난달 28일 아이를 출산한 A씨는 아이를 보기 위해 신생아실을 찾았다가 아기의 침대 아래에서 처음 보는 공갈 젖꼭지를 발견했다.

A씨는 "(아기가) 고개를 흔드는데 엄청 괴로워하고 있었고 (발견한) 공갈 젖꼭지에는 투명 테이프가 길게 붙어 있었다"고 말했다. 이를 발견한 A씨가 항의하자 병원 측은 "아이가 칭얼거려 공갈 젖꼭지를 물게 했는데 자꾸 뱉어 테이프를 붙여 두었다"고 해명했다.

이어 5일 병원 측은 "자극이 별로 없는 테이프라 문제없다는 입장이지만 개선책을 마련하겠다"고 했다. 하지만 A씨는 "왜 그런 위험까지 감수하면서 공갈 젖꼭지를 물려야 하는 거냐? 자기들 편하자고 하는 거잖냐"라고 반박하며 이 병원을 아동학대 혐의로 경찰에 고발했다.

경찰은 병원 관계자 등을 대상으로 아동학대 여부를 조사할 계획이다.

