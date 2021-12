쿠팡, 반려동물 위한 '펫페어 어워드' 진행

쿠팡 와우 회원 인기 반려동물 용품 할인 쿠폰과 함께 한정 특가로 구매 가능

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 오는 15일까지 반려동물을 키우는 이들을 위한 '아듀! 2021년 펫페어 어워드'를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 '아듀! 2021년 펫페어 어워드'는 올해 연말을 맞아 마지막으로 열리는 펫페어로, 그간 쿠팡에서 많은 사랑을 받았던 인기 상품을 저렴한 가격에 제공하기 위해 마련됐다. 쿠팡은 펫페어 기간 동안 한정 특가와 할인 쿠폰을 제공한다.

쿠팡은 와우 멤버십 회원들을 위한 특별한 할인 혜택을 준비했다. 먼저 구매 금액대 별 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 3만원 이상 구매 시 3000원, 6만원 이상 구매 시 9000원, 10만원 이상 구매 시 2만원의 할인 쿠폰을 지급한다. 또한 와우 회원을 위해 베스트 상품을 한정 특가로 선보인다.

이번 펫페어는 고객이 필요한 상품을 저렴하게 구매할 수 있도록 추천하기 위해 테마관을 나눠 기획했다. '올해를 빛낸 카테고리별 반려동물용품 BEST' 테마관에선 강아지, 고양이 등 동물에 따라 가장 인기 있었던 상품을 특가로 만나볼 수 있다. '펫 겨울산책 가이드' 테마관은 겨울을 맞이해 반려견과 함께 따뜻하게 산책을 즐길 수 있도록 관련 상품을 준비했다. '집콕 냥이 필수품' 테마관은 추운 날씨에 집안 생활을 유지해야 할 반려묘를 위한 상품을 판매한다.

쿠팡 관계자는 "겨울철이 다가오고 한 해가 마무리되면서 반려동물을 키우며 필요한 상품들을 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 펫페어 어워드를 준비했다"면서 "내년에도 쿠팡은 더 좋은 고객 경험을 제공하기 위해 다양한 기획전을 마련할 것"이라고 말했다.

