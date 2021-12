[클릭 e종목] “HDC아이콘트롤스, 공간 AIot 플랫폼 기업으로 거듭나”

1일 HDC아이서비스와의 흡수합병 통해 HDC랩스 출범

하이투자증권 "HDC아이서비스 목표주가 1만6400원 유지"

[아시아경제 공병선 기자] HDC아이콘트롤스 HDC아이콘트롤스 039570 | 코스피 증권정보 현재가 12,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,750 2021.12.06 08:08 장시작전(20분지연) close 가 HDC아이서비스 흡수합병과 함께 사물인터넷(AIot) 플랫폼 사업 진출을 시도하고 있다. 향후 성장성이 가시화된다면 주가 상승의 성장동력 역할을 할 것으로 점쳐진다.

6일 하이투자증권에 따르면 HDC아이콘트롤스는 지난 1일 HDC아이서비스를 흡수합병해 통합법인 HDC랩스를 출범했다. HDC아이서비스는 빌딩관리(FM) 사업 및 조경과 인테리어 서비스 등 사업을 진행해왔다. FM의 경우 단순 부동산 관리에서 벗어나 IT기술을 활용한 운영역량 고도화와 자산관리(PM) 사업 등 종합 솔루션도 제공했다.

HDC랩스는 HDC아이콘트롤스의 AIot 기술 역량과 HDC아이서비스의 부동산 운영관리 노하우를 융합해 빌딩운영 플랫폼 및 기업·소비자 간 거래(B2C) 서비스를 신사업으로 육성할 계획이다. 이상헌 하이투자증권 연구원은 “그룹내 디지털 변화를 주도하는 환경 하에서 주거 및 오피스, 상업시설에 입주한 고객 접점을 확보할 것으로 보인다”며 “디지털 기술 등을 활용해 맞춤형 서비스를 제공하는 공간 AIot 플랫폼 기업으로 거듭날 것”이라고 설명했다.

먼저 부동산 산업의 고도화에 발맞춰 부동산 시설관리 측면에선 고객 맞춤형 인텔리전트 솔루션을 제고할 계획이다. 아울러 인테리어 측면에선 인테리어와 기술을 결합한 스마트 인테리어·오피스 공간 구현으로 공간관리의 차별화를 도모한다는 방침이다.

이 연구원은 “이번 합병으로 HDC랩스는 AIot 플랫폼으로 거듭날 수 있는 기반을 마련했다”며 “내년부터 단계적인 신규 사업 모델 등이 제시될 것으로 보이며 가시화된 성장성은 주가 상승의 성장동력으로 작용할 것”이라고 전망했다.

이에 하이투자증권은 HDC아이콘트롤스의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 1만6400원을 유지했다. 지난 3일 종가는 1만2000원이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr