▲ 진용기씨 별세, 진윤석(전국 삼성전자노동조합 위원장)·진정석씨 부친상, 최정운·정미란씨 시부상 = 5일 오후 11시, 부산 좋은강안병원 장례식장 2호실, 발인 8일 오전 7시, 051-610-9672.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr