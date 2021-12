[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조오섭 국회의원(더불어민주당·광주 북구)은 행정안전부 특별교부세 15억원을 확보했다고 5일 밝혔다.

세부적으로 살펴보면 ▲신안동 행정복지센터 증축(6억원) ▲문화동 내진보강(3억원) ▲풍암동 하수암거(6억원) 등이다.

조 의원은 "광주 국회의원들이 원팀정신으로 합심해 지역발전 예산 확보에 총력을 기울인 결과, 역대 최대 규모 국비를 확보하는 성과를 낼 수 있었다"며 "하루를 멀다하고 광주와 서울을 오가며 기재부, 국토부 등 정부부처를 설득했던 광주시와 자치구 공직자들의 노고에도 감사드린다"고 말했다.

한편 조 의원은 국회에서 국토교통위원회와 예산결산특별위원회로 활동하며 최근에는 더불어민주당 원내대변인을 맡아 광주시 지역예산 확보에 큰 역할을 했다.

