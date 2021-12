[아시아경제 송승윤 기자] SBS 노조가 오는 6일부터 보도부문 파업에 돌입한다.

5일 SBS에 따르면 이날 오후 사측과 전국언론노동조합 SBS본부 측의 최종 협상이 결렬됐다. 이에 따라 TV 메인 뉴스가 단축 방송되고 다른 보도 프로그램도 드라마와 예능으로 대체된다.

새로운 편성표 상에선 'SBS 8 뉴스'가 기존 70분에서 40분으로 축소 편성됐으며 '모닝와이드' 1부, '10 뉴스', '12 뉴스', '뉴스 브리핑', '오뉴스', '나이트라인' 등 보도 프로그램도 모두 드라마 및 예능 프로그램 재방송으로 대체됐다.

앞서 SBS 노조는 사측이 올해 초 경영진 임명동의제 폐기를 선언한 데 이어 단체협약 해지를 통보하는 등 갈등이 격화되자 지난 2일 파업 결의대회를 열어 6∼12일 보도 부문에서 1차 파업에 들어가기로 했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr