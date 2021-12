이준석 "매머드서 업그레이드 된 '코끼리 선대위', 민주당 찢으러 간다"

[아시아경제 오주연 기자] 이준석 국민의힘 대표가 5일 "매머드에서 업그레이드된, 면도 잘 된 코끼리 선대위가 이제 민주당을 찢으러 간다"고 말했다.

이날 이 대표는 페이스북에서 "소위 '울산 합의'라고 부르는 지난 금요일의 후보와 원내대표, 저의 회동은 선거를 앞두고 우리 당이 지금까지 가졌던 여러 이견을 허심탄회한 대화로 조율해낸 치열한 정치적 소통의 결과물"이라면서 이같이 말했다.

이 대표는 "후보의 큰 구상인 누구나 역할이 있는 매머드 선대위의 구상을 크게 해치지 않으면서 저는 불필요하다고 생각하는 매머드의 털을 좀 깎아내고자 제안한 것"이라면서 "면도해놓고 보니 그 털 때문에 지금까지 있었던 불필요한 악취나 파리떼가 많이 사라졌다"고 설명했다.

그는 "검증된 코끼리 운전수인 김종인 위원장까지 합류했다"면서 "매머드에서 업그레이드 된 면도 잘 된 코끼리 선대위 이제 민주당 찢으러 간다"고 말했다. 그러면서 "민주당이 아무리 삐딱하게 보려고 해도 국민은 이런 어려운 정치적 조정을 해낸 윤석열 후보의 정치력을 높게 평가할 것"이라고 강조했다.

