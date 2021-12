[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창원 한 대학병원에서 갓 태어난 신생아에게 공갈 젖꼭지를 물린 뒤 테이프를 얼굴에 붙여 고정했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

5일 경남경찰청에 따르면 최근 창원 한 대학병원 신생아실에서 한 간호사가 생후 이틀 된 아기 입에 공갈 젖꼭지를 물리고 뱉지 못하도록 테이프를 붙여놨다.

이를 목격한 친모가 경찰에 신고하며 사건은 알려졌다.

병원 측은 아이가 칭얼거려 공갈 젖꼭지를 물게 했으나 자꾸 뱉어내 어쩔 수 없이 테이프를 붙였다고 해명했다.

병원 관계자는 “아기 엄마의 안타까운 마음은 충분히 공감한다”며 “제도개선이 필요한 부분이 있는 것 같으며 지침을 만드는 등 관련 조처를 하려고 준비 중”이라고 말했다.

경찰은 병원 관계자 등을 대상으로 아동학대 여부를 조사할 계획이다.

