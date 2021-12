제58회 무역의 날을 사흘 앞둔 3일 서울 강남구 코엑스광장에서 무역협회 임직원들이 올해 무역의 날 공식 슬로건인 '무역강국 대한민국'을 들고 기념촬영을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.