호남대 정보통신공학과, 전문가 초청 특강

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 정보통신공학과(학과장 이양원)는 지난 3일 창조관에서 멀티미디어 통신 과목을 수강하는 2학년 재학생을 대상으로 ㈜그린이엔에스 유도경 상무를 초청해 전문가 특강을 실시했다고 5일 밝혔다.

코로나 19 방역수칙을 준수하며 '정보통신 융합산업'의 제목으로 진행된 이번 강의에서 유도경 상무는 정보통신의 확장성, 마이크로그리드의 개념과 현황, 실제 적용한 사례 등을 설명했으며, 졸업 후 취업 진출 분야에 대한 소개와 질의응답 시간을 가졌다.

호남대학교 정보통신공학과 2002학번 졸업생인 유도경 상무는 후배들에게 자기의 진로를 고민하고 관심분야를 먼저 설정한 후 관련 직종에 대한 준비를 해 나가길 당부하는 한편 대학 재학 중 자격증과 업무 능력을 길러서 사회에 진출할 것을 강조했다.

