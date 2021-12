與 "혼자서 아무것도 못하는 尹, 숨지 말고 토론하자"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 5일 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "반창고 땜빵 선대위 출범을 앞둔 윤 후보는 오히려 리더십 위기에 봉착했다"면서 "백번 양보해 국가 경영을 위한 준비를 마쳤다면 증명해야 한다. 이제는 숨지 말고 국민 앞에서 당당히 토론하자"고 말했다.

조승래 민주당 선대위 수석대변인은 이날 브리핑에서 "부산에서 윤 후보는 이 대표에게 선대위 전권을 주겠다고 호언했고, 김종인 위원장도 선대위 운영의 전권을 준다는 조건으로 총괄 선대위원장으로 인선했다"면서 "전권이 몇 개인지는 모르겠으나 윤 후보 자신은 아무것도 안 하겠다는 선언과 다름 아니다"라고 비판했다.

그는 "봉합 과정에서부터 윤 후보는 조연이었고, 김 위원장에게 선대위의 주도권을 뺏긴 모양새"라며 "윤 후보가 김 위원장에 가려지고 있는 것인지, 아니면 그 뒤에 숨은 것인지 알 수 없다"고 지적했다.

조 수석대변인은 "지난 한 달간 선대위를 비롯한 민주당의 변화를 주도하고 있는 이재명 후보와 대비된다"며 "윤 후보는 한 달간 3김 체제에 매달리고, '윤핵관'에 휘둘리고, 이 대표와 김 위원장에 끌려다녔다"고 꼬집었다.

이어 "윤 후보 혼자서는 아무것도 할 수 없음을 자인한 시간이었다"며 "이런 리더십으로 과연 국정을 맡을 준비를 마쳤다고 말할 수 있는지 의문"이라고 말했다. 그러면서 "윤 후보의 주장을 인정할 테니 숨지 말고 이제는 국민 앞에서 당당히 토론하자"고 제안했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr