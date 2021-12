30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획

전경련, K기업 ESG 백서 발간…"사업 포트폴리오 재편"

글로벌 인수·합병, ESG 채권 발행 본격화 등 가시적 변화

[아시아경제 이혜영 기자] 국내 30대 그룹이 오는 2030년까지 환경 분야 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 사업에 총 153조2000억원에 달하는 대규모 투자를 계획한 것으로 나타났다. 주요 기업들이 앞다퉈 비즈니스 포트폴리오를 ESG로 재편하고 있다는 분석이다.

전국경제인연합회는 5일 국내 30대 그룹 소속 기업과 전경련이 운영하는 K-ESG 얼라이언스 회원사의 지속가능보고서와 실태조사 등을 토대로 발간한 'K기업 ESG 백서'를 통해 이 같은 조사 결과를 발표했다.

전경련은 30대 기업의 153조2000억원 규모 투자 계획 가운데 글로벌 인수·합병이 눈에 띄는 부분이라고 지목했다. SK의 일본 라이맥스 친환경 소재기업 TBM 지분 인수, SK에코플랜트의 대원그린에너지 등 폐기물 처리업체 4곳 인수, 한화솔루션의 RES프랑스 인수(태양광·풍력 사업 강화) 및 미국 (수소)고압탱크 제조업체 시마론 인수, 세계 최대 액화수소공장 건립을 위한 효성중공업의 독일 린데와의 합작사업 등이 대표적이다.

전경련은 기업들의 변화 움직임에 대해 "그룹 비즈니스 포트폴리오 자체를 ESG 테마로 바꾸고 있다"며 "사업재편의 키워드는 그룹별로 SK의 재생에너지·수소경제·배터리(전기차 등)·순환경제, 한화그룹의 재생에너지·수소경제, 현대차와 효성그룹의 수소경제 등이었다"고 분석했다.

특히 올해는 기업들이 ESG 채권 발행을 통한 녹색자금조달을 시행한 첫 해가 됐다고 전경련은 전했다.

최근 3년간 상반기 실적을 집계해본 결과 민간기업의 ESG 채권 발행실적은 지난해까지 전무했다. 그러나 올 들어서는 현대차, SK, LG, 롯데, 한화, 포스코, GS, 현대중공업 등 10대 그룹을 중심으로 ESG 채권 발행이 본격화됐다.

탄소중립을 선언하는 기업도 늘었다. 달성목표 연도는 LG 2030년, SK㈜·SK네트웍스 2040년, 현대차·기아 2045년, SK텔레콤·한화솔루션·코웨이 2050년 등이었다.

주력 사업에 기반한 기업별 구체적 목표를 보면 CJ제일제당은 탄소제로 대체육 시장을 공략 중이며, GS칼텍스는 탄소중립 원유 200만배럴을 국내 최초로 도입했다. LG전자 등은 탄소회계 제도를, 삼성화재 등은 내부탄소가격제를 각각 도입했다. 대한항공은 2027년부 의무 도입해야 하는 국제항공 탄소상쇄제도(CORSIA)를 선제적으로 도입해 올해 시범운영 중이다.

삼양사는 식물추출 바이오 소재 이소소르비드 기반 생분해성 플라스틱을 개발했고, 롯데케미칼이 추진 중인 프로젝트 루프(LOOP)도 플라스틱 순환경제의 대표 사례로 꼽혔다.

기업들은 사회 분야에서도 인적자원 관리, 다양성 제고, 헬스케어 접근성, 공급망 ESG 확산, 인권경영, 지역사회·공동체 활동 등 다양한 사업을 추진했다.

인적자원 관리의 경우 GS리테일이 퇴직자 창업 등 지원 프로그램인 '뉴스타트'를 운영 중이며, CJ대한통운은 블루택배(청각 장애인 일자리 창출)와 오렌지택배(경력단절 여성 일자리 창출)를 도입했다.

포스코는 '친환경컨설팅 지원단'을 운영해 협력사를 지원 중이며 현대차, 한화솔루션 등은 공급망 ESG 평가·지원 제도를 운영하고 있는 것으로 나타났다. 인권경영에 대한 관심도 늘었다. 삼성카드는 인권경영선언문을 바탕으로 설계한 인권실사를 전사적으로 진행했고, 에쓰-오일은 전사는 물론 협력사를 대상으로도 실사를 진행했다.

전경련은 우리 기업들이 국내외 이니셔티브에 활발히 참여하고 있는 점도 주목할만하다고 설명했다.

전력 100%를 재생에너지로 사용하는 글로벌 캠페인 'RE100'에는 13개 사가 참여 중이다. 글로벌 기후변화 관련 재무정보 공시 태스크포스인 'TCFD'에 지지를 공식 선언한 기업은 19곳(금융·공공기관 제외)이었다. 이번 백서 조사 대상 85개 기업의 64%인 54개 사는 TCFD 보고 양식에 따라 기후변화 대응 현황을 공시하고 있었다고 전경련은 전했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr