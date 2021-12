[아시아경제 김흥순 기자] 영화 '시실리 2㎞'를 연출한 신정원 감독(사진)이 4일 패혈증으로 별세했다. 향년 47세.

유족에 따르면 신 감독은 전날 고열과 호흡 곤란 증세로 응급실을 찾았다가 중환자실로 옮겼으나 이날 숨을 거뒀다.

신 감독은 2004년 시실리 2㎞로 데뷔한 뒤 '차우'(2009), '점쟁이들'(2012) 등을 만들었다. 지난해에는 8년 만의 신작인 '죽지 않는 인간들의 밤'을 연출했다.

유족으로는 부인 홍세인 씨와 아들 신마린, 어머니 황영옥 씨가 있다. 빈소는 강남 세브란스병원 장례식장 2호실에 마련됐다. 발인은 6일 오전 10시다.

