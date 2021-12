'서울숲 밤에도 안전하게' 서울시, 보행로 노후등 'LED'로 단계별 교체

시민안전 위해 서울숲 보행로에 설치된 노후 공원등 단계별 교체 사업 진행

1단계로 주요 보행로 노후 공원등147개소 교체 완료

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 서울숲 보행로에 설치된 노후 공원등을 개선해 어두웠던 일부 구간을 정비했다고 5일 밝혔다.

올해는 시민들의 이동 경로가 많고, 민원이 자주 발생하는 주요 보행로 구역을 우선적으로 147개소 교체하였고, 내년에는 나머지 구역을 전면 교체해 사각지대 없이 밝고 쾌적한 환경으로 조성 할 예정이다.

변경된 공원등은 빛효율이 우수한 컷오프형 LED로 기존보다 더 밝고, 더 넓은 면적을 비출 수 있다. 특히 빛을 원하는 방향으로 보행로에 집중하여 비출 수 있어 밤에도 더 안전하게 공원을 이용할 수 있게 됐다.

기존의 공원등은 사방으로 빛을 비추는 구조로 원하는 장소에 원하는 빛의 양을 공급하지 못해 전반적으로 공원이 어두웠다. 이번에 교체한 공원등은 시민들이 공원을 이용하기에 충분한 빛을 공급해 사전에 사고를 예방할 수 있고, 시야 확보가 용이하다. 또한 공원등주는 서울숲의 울창한 나무숲에 잘 어울리도록 기와진회색의 색상으로 공원경관을 해치지 않는데 초점을 맞췄다.

박미애 동부공원녹지사업소장은 “야간에도 서울숲을 안전하고 쾌적한 공원으로 이용할 수 있도록 공원 환경 조성에 최선을 다 할 것”이라고 말했다.

