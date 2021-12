오미크론 발원지 남아공 하루 1만명 확진…감염재생산 역대 최고

남아프리카공화국에서 코로나19의 새로운 변이인 오미크론이 급속 확산하면서 하루 신규 확진자가 1만 명을 넘어섰다.

3일(현지시간) 현지 매체와 외신에 따르면 남아공 수도권 하우텡주의 감염재생산지수는 2.33으로 역대 최고를 기록했다. 감염재생산지수는 한 사람이 감염시킬 수 있는 수치로 한 사람이 2.33명을 감염시킬 수 있다는 얘기다.

2일 남아공 전국 신규 확진자는 1만1535명으로 남아공이 오미크론 변이 경보를 울린 한 주전과 비교해 5배나 많은 수치다.

전문가들은 오미크론 변이의 전파 속도가 빨라 앞으로 수 주간 높은 확진자 증가세를 유지할 것이라면서, 12월 둘째 주에 정점을 찍을 수 있다고 내다봤다.

다만 폭발적 증가세에도 불구하고 지금까지 오미크론 변이의 증상은 대체로 경미하다는 것이 의료 전문가들의 평가다.

메리 카웡가 하우텡주지사 코로나19 자문위원은 "하우텡주에서 주간 9000명 신규 확진자가 발생할 때 주간 신규 입원자는 5778명이었다"며 "지금 주간 신규확진 9000명 수준에서 주간 신규 입원자는 418명에 불과하다"고 말했다. 카웡가 자문위원은 "우리는 이 같은 이유로 백신이 효과를 내고 있다고 본다"고 덧붙였다.

초기 증상이 경미할 뿐 오미크론 변이의 심각성 여부를 판단하기에 아직 이르다는 지적도 나온다.

국립전염병연구소(NICD)의 보건감시 담당인 미셸 그룸은 바이러스의 속성상 앞으로 두 주간은 더 심한 증세로 발전할지 지켜봐야 한다고 말했다.

조 파흘라 남아공 보건부 장관은 현재 추세대로라면 연말 축제 시즌에 봉쇄조치를 더 강화하지 않고도 지낼 수 있다면서, 단 백신 접종을 서둘러달라고 촉구했다. 남아공 성인의 접종 완료율은 36%다.

그는 또 4차 유행에 진입하고 있지만, 아직 감염자 급증 사태가 병원을 위협할 정도는 아니라면서 패닉에 빠질 필요가 없다고 말했다.

한편 세계보건기구(WHO)는 전 세계 연구진 450명이 오미크론 변이를 배양해 실험하는 등 분석에 박차를 가하고 있다며 이르면 수일 내로 그 결과가 나올 것으로 내다봤다.

