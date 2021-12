박태형 SK증권 리테일사업부 대표, 사장 승진

[아시아경제 장효원 기자] 3일 SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 998 전일대비 21 등락률 +2.15% 거래량 4,869,960 전일가 977 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 SK증권 ‘탈석탄 금융 선언’, ESG 경영 강화자사주 매입 릴레이...증권사 주가 띄울까[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일 close 은 박태형 리테일사업부 대표를 사장 승진 발령하는 등 임원인사를 단행했다.

전범식 구조화금융사업부 대표는 부사장으로, 최성운 구조화본부장과 공평근 1지역본부장은 전무로 각각 승진했다.

◇ 사장 승진

▲ 리테일사업부 대표 박태형

◇ 부사장 승진

▲ 구조화금융사업부 대표 전범식

◇ 전무 승진

▲ 구조화본부장 최성운 ▲ 1지역본부장 공평근

◇ 상무 승진

▲ IT운영실장 김성옥 ▲ 구조화2실장 류기문 ▲ Equity본부장 박진남 ▲ 전략금융실장 이성동 ▲ 상품전략부문장 조수범

◇ 상무보 승진

▲ 영업부PIB센터장 강범 ▲ 창원PIB센터장 강상수 ▲ 상품본부장 강성호 ▲ 2지역본부장 강중환 ▲ 비서팀장 구자원 ▲ 심사실장 국승훈 ▲ 정보전략팀장 김기원 ▲ 압구정PIB센터장 김남호 ▲ 신탁본부장 김상철 ▲ 리서치센터장 김영우 ▲ 서초PIB센터장 김평곤 ▲ 금융소비자보호실장 박동간 ▲ Digital금융본부장 박정석 ▲ 부산지점장 백영수 ▲ 부동산금융팀장 윤보현 ▲ 기후금융본부장 윤현성 ▲ Coverage4팀장 이동상 ▲ 인프라지원실장 조은아 ▲ 총무팀장 차용민 ▲ 경기PIB센터장 하승우▲ Retail혁신본부장 황인극

◇ 이사대우 신규선임

▲ 구조화금융2팀장 곽세용 ▲ 신기술투자팀장 김경민 ▲ 법인영업팀장 김준한 ▲ 주식운용팀장 김지석 ▲ Retail사업추진팀장 김진웅 ▲ 다이렉트비즈팀장 김효한 ▲ 매매시스템팀장 나영철 ▲ 사회공헌팀장 문정민 ▲ 배출권시장팀장 설지원 ▲ 인사팀장 이대현 ▲ 기업심사팀장 이성준 ▲ 수성PIB센터장 이주아 ▲ 진주지점장 임창원 ▲ 투자금융1팀장 장상용 ▲ 기획팀장 황금택

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr