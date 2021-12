[아시아경제 황윤주 기자]

<승진>

◇ 전무

▲냉연영업실장 박상훈(朴尙勳)

◇ 상무

▲칼라영업담당 김도연(金度延) ▲당진공장장 김지탁(金志倬) ▲포항공장 생산담당 김상재(金相材)

◇이사

▲냉연도금영업담당 김진영(金進永) ▲봉형강원료담당 김명수(金明洙) ▲포항공장 관리담당 김의진(金義振) ▲당진공장 생산담당 양성호(楊盛皓) ▲부산공장 관리담당 변홍열(邊弘烈) ▲마케팅실 통상팀장 김한기(金漢基)

<보직변경>

▲이사 주장한(朱張漢) : 부산공장 관리담당 → 설비기술실장

[인터지스]

<승진>

◇사장

▲대표이사 박동호(朴東浩)

◇이사→상무

▲물류운영본부장 권영석(權寧碩)

◇이사

▲물류운영본부 부산지점장 강기형(姜祈亨) ▲영업본부 영남지점장 김동훈(金東勳)

[동국시스템즈]

<승진>

◇상무

▲Network사업본부장 한승협(韓承協)

◇이사

▲SI사업실장 고상봉(高商奉) ▲그룹지원본부장 박상철(朴相喆)

<보직변경>

▲상무 김오련(金吾鍊) : 그룹지원본부장 → 대외사업본부장.

