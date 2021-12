롯데家 신동주, 롯데쇼핑·롯데칠성음료 잔여 지분 모두 매각

[아시아경제 장효원 기자] 롯데가(家) 장남 신동주 SDJ 회장 겸 광윤사 대표가 보유하고 있던 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 88,900 전일대비 400 등락률 -0.45% 거래량 153,061 전일가 89,300 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 [포토] 롯데몰 광명점, 대형 키즈카페 '캘리클럽' 오픈'롯데맨' 순혈주의 깨고 의사결정 체계 단순화"롯데의 파격" … 백화점 수장에 신세계 출신 임명 close 지분을 전량 처분했다고 3일 공시했다.

금융감독원 전자공시에 따르면 신 대표는 지난 1일 시간외 매매로 19만9563주(0.7%)를 주당 7만9325원에 처분했다.

앞서 신 대표는 동생 신동주 롯데그룹 회장과 경영권 분쟁을 벌이면서 현금 확보를 위해 계열사 지분을 매각한 바 있다. 14% 이상 갖고 있던 롯데쇼핑 지분도 0.7%까지 낮아진 바 있다.

또 신 대표는 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 133,000 전일대비 2,500 등락률 +1.92% 거래량 20,140 전일가 130,500 2021.12.03 15:30 장마감 음료의 주식 2만6020주도 시간외매매로 함께 처분했다. 이로써 신 대표는 롯데칠성음료의 보통주는 없고 우선주만 2만7445주 보유하게 됐다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr