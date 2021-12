건보공단 부산울산경남본부, ‘2021년도 우수 청구상담봉사자’ 표창

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 국민건강보험공단 부산울산경남지역본부는 청구 상담봉사자에게 표창장과 감사패를 수여했다.

공단은 청구상담봉사자 중 19명을 우수봉사자로 선정해 표창장은 4명에게 감사패는 15명에게 수여했다.

봉사자는 장기요양 기관의 원활한 장기요양 급여비용 청구업무를 지원하기 위해 위촉됐다.

장기요양 기관 청구 상담봉사자 제도는 청구 업무에 어려움을 겪고 있는 다른 기관에 상담 지원을 해주는 제도이다.

봉사자는 청구업무에 관한 지식과 경험, 봉사 정신이 투철한 장기요양 기관 종사자로 선발한다.

제도는 2012년부터 10년째 운영되고 있다.

봉사자는 청구와 관련한 업무 비결을 공유하고 공단의 전화 민원을 해소했다.

장수목 본부장은 “청구 상담봉사자가 자긍심을 가지고 상담 활동을 수행할 수 있게 지원하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr