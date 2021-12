한중 화상 정상회담 이르면 내년 초 열릴 듯…톈진회담서 검토(종합)

정부 고위관계자 "한중 정상, 비대면 회담 등 소통 계속 하기로"

종전선언 D-데이, 베이징 동계 올림픽 또는 3월 대선 전은 '과잉해석'

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 문재인 대통령과 시진핑 중국 국가 주석의 회담이 조만간 성사될 것으로 보인다. 서훈 청와대 국가안보실장과 양제츠 중국 공산당 정치국원 간에 지난 2일 진행된 '톈진 회담'에서 이 같은 논의가 있었던 것으로 알려졌다.

한중 고위급 회담에서 시 주석의 한국 방문을 추진하되 코로나19 상황이 여의치 않을 경우 화상 등 비대면 정상회담을 추진한다는 데 뜻을 같이 한 것으로 전해지고 있다.

한중 회담 상황을 잘 아는 정부 고위 관계자는 3일 "코로나 상황 때문에 (시 주석이) 베이징도 벗어나기 어려운 현실적 한계가 있지만 이런 가운데서도 정상 간 소통은 계속하기로 했다"며 "언제든 필요하면 정상 간에 통화가 되든 다른 방식의 대화가 됐든 비대면 방식으로 얼마든 할 수 있다"고 말했다.

중국의 종전선언 지지와 관련해 이 관계자는 "회담에서 우리의 종전선언 제안 과정과 북한과의 대화 재개 등 종전선언 논의의 유용성 등을 설명했고, 이에 대해 중국 측이 종전선언이 한반도 평화와 안정에 공감, 지지 의사를 밝혔다고 전했다. 그는 이어 중국의 지지는 중국이 한반도 평화를 위해 건설적인 역할을 할 용의가 있다는 뜻으로 해석하면 된다고 부연했다. 이는 상황에 따라 중국이 북한 참여를 지원할 수도 있다는 뜻으로 풀이된다.

다만 이번 회담에서 중국 측에 종전선언 관련 구체적인 요청을 하지 않은 것으로 전해지고 있다. 종전선언에 대한 취지와 과정을 설명, 공감대만 얻었다는 것이다. 따라서 중국과 북한 사이에 종전선언과 관련된 논의가 아직 없었던 것으로 추정된다.

종전선언 D-데이를 베이징 동계 올림픽 또는 대통령 선거 전으로 잡을 수 있는지에 대해 이 관계자는 선을 그었다. 그는 "우리는 꾸준히 북한과 대화 재개 노력을 하고 있다"면서 "한반도 문제와 관련 남북 대화 국면을 다시 열고, 다음 정부가 그 연장선상에서 좀 더 순조롭게 한반도 문제에 접근할 수 있으면 좋겠다는 기대와 목표를 가지고 움직이고 있다"고 말을 아꼈다. 그는 내년 2월 베이징 동계 올림픽이나 3월 대선 전 종전선언이 이뤄질 것이라는 전망은 과잉해석이라고 잘라 말했다.

문 대통령의 베이징 동계 올림픽 참석 여부에 대해 이 관계자는 "그 문제를 중국 측과 논의할 단계는 아닌 것 같다. 너무 이르다"면서 중국 측 역시 이번 회담에서 대통령의 올림픽 참석을 요청하지 않은 것으로 알고 있다고 전했다.

이번 회담에서 요수 등 중국으로부터 수입한 물자에 대한 논의를 많이 한 것으로 알고 있다고 그는 설명했다. 이 관계자는 "요소수 사태로 국민들께 많은 걱정을 끼쳐드렸다"면서 같은 문제가 반복되지 않도록 중국 측에 협조를 구했다고 말했다.

또 우리 정부는 문화콘텐츠 분야에 방점을 두고 이번 회담에서 중국 측에 협조를 구한 것으로 전해지고 있다.

서 실장은 "양국 간 게임ㆍ영화ㆍ방송ㆍ음악 등 문화콘텐츠 분야의 교류가 활성화될 수 있도록 협력하자"고 우리의 뜻을 전달했다고 말했다. 양 정치국원도 한중간 문화 분야 교류 협력의 중요성을 잘 알고 있어 적극 노력 중이라고 답했다"고 서 실정은 전했다.

