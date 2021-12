윤석열, 이준석 직접 만나러 간다… "뵙고 의견 경청하겠다"

울산行 이준석… 이날 만남 시도

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 3일 울산으로 향한 이준석 대표를 만나기 위해 출발했다.

윤 후보 캠프는 이날 오후 기자들에게 보낸 공지문을 통해 "윤 후보가 오후 2시40분쯤 당사 후보실을 출발했다"고 밝혔다. 이어 "윤 후보는 '이 대표를 뵙고 여러 의견을 경청하겠다'고 거듭 말씀했다"고 설명했다.

앞서 윤 후보는 이날 오전 서울 여의도 국민의힘 당사에서 비공개 선대위 회의를 한 후 기자들과 만나 "(이 대표를) 만나고 싶다"고 밝혔다. 이날 윤 후보 측은 이 대표 측과 접촉해 만남을 제안하며 의제를 사전 조율하자는 식의 의견을 전달한 것으로 전해졌다.

이와 관련해 이 대표는 제주의 한 카페에서 "핵심 관계자의 검열을 거치자는 의도라고 한다면 절대 만날 계획이 없다"며 "굉장한 당혹감을 느낀다"고 말했다. 그러면서도 "의제를 조율할 생각이 없고, 후보가 만나자고 하면 제가 올라가겠다"고 했다.

이 대표는 기자간담회 후 울산으로 이동했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr