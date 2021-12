중진공 "마이크로러닝 콘텐츠 구독하세요"

마이크로러닝 플랫폼 개편…사용자 참여형 기능 개선

채널 개설과 구독, 맞춤형 플레이리스트 등 개인화 서비스

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 10분 내외의 콘텐츠로 핵심 내용을 전달하는 '마이크로러닝' 플랫폼을 사용자 참여형으로 개편하고 개인화 맞춤 서비스를 제공한다고 5일 밝혔다.

중진공은 9월 마이크로러닝 플랫폼을 신설하고 3개월 간 시범 운영했다. 이번 기능 개선으로 중소기업·재직자·전문가 등 누구나 직접 제작한 교육 콘텐츠를 플랫폼에 게시해 공유할 수 있게 됐으며 구독 기능을 통해 좋아하는 주제의 콘텐츠를 편리하게 모아볼 수도 있게 됐다.

우선 중소기업이나 개인 이용자는 채널을 개설하고 기업 현장에서 직원 교육을 위해 제작한 콘텐츠를 플랫폼에 게시할 수 있다. 이를 통해 플랫폼 이용자는 누구나 콘텐츠를 이용하는 수요자인 동시에 공급자가 돼 산업 현장의 노하우와 정보의 공유가 가능해질 전망이다. 이는 향후 재능기부나 기업의 사회적 책임 활동과도 연계돼 점차 활성화될 것으로 기대된다.

또한 이용자는 좋아하는 채널을 구독해 개인맞춤형 채널을 구성할 수 있고 플레이리스트 기능을 활용해 즐겨찾는 콘텐츠를 보관하거나 맞춤형 추천 영상을 확인할 수 있다. 이번 기능 개선은 플랫폼 이용 편의성을 제고하고 교육 콘텐츠 제작과 활용에 이용자가 참여할 수 있도록 해 자기맞춤화를 바탕으로한 능동적인 학습을 이끌어내기 위한 것이라고 중진공은 설명했다.

우영환 중진공 일자리본부장은 "중진공은 코로나19 상황 속에서도 재직자의 중단 없는 교육을 위해 마이크로러닝 교육 영상 콘텐츠를 무료로 제공하고 있다"면서 "사용자 참여형 기능 개선으로 근로자들이 유익한 정보를 공유할 수 있는 장을 마련했다"고 말했다.

