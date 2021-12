[아시아경제 이민우 기자] 진흥기업 진흥기업 002780 | 코스피 증권정보 현재가 2,090 전일대비 55 등락률 +2.70% 거래량 1,060,157 전일가 2,035 2021.12.03 14:36 장중(20분지연) 관련기사 진흥기업, 219억 규모 천연가스 공급시설 공사 수주정부, 원전예산 증가 편성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴' close 은 삼진종합건설, 감삼청구주거복합신축위원회, 삼진이앤지로부터 1383억원 규모의 해링턴플레이스 감삼 신축공사를 수주했다고 3일 공시했다. 이는 지난해 개별 기준 매출액의 36.65%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr