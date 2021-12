이재명, 조동연 사의 표명에 “모든 책임 제가 지겠다”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 3일 조동연 신임 공동상임선대위원장이 사퇴 의사를 표명한 것에 관련 “모든 책임은 후보인 제가 지겠다”고 말했다.

이 대표는 이날 오후 페이스북을 통해 “세상을 바꿔보겠다는 결단으로 저와 함께 하려다가 본인과 가족들이 큰 상처를 받게 되었다”며 이같이 밝혔다.

그는 “조 위원장과 가족들에게 미안하다”며 “더 이상 아픔이나 상처가 되는 일이 없도록 배려해 주시길 부탁드린다”고 강조했다.

전날 보수 성향 유튜브 ‘가로세로연구소’는 조 위원장의 개인사를 폭로했다. 조 위원장은 이날 오전 송영길 대표와의 전화 통화에서 사퇴 의사를 밝혔다. 송 대표는 이날 오전 기자들과 만나 “아이들 얼굴과 이름까지 공개하는 언론의 비열한 행위는 언론이라 볼 수 없다. 사실상 사회적 명예살인 수준의 흉악한 범죄행위”라고 규탄했다. 당 법률지원단은 이날 오전 서울중앙지방검찰청에 가세연 운영자 강용석씨, 김세의씨에 대한 고발장을 접수했다.

