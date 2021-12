코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승

코스닥 2%대 상승률 나타내

[아시아경제 공병선 기자] 외국인의 매수세에 힘입어 코스피가 상승 반전했다. 코스닥 역시 2%대 상승률을 나타냈다.

3일 오후 1시41분 기준 코스피는 전일 대비 0.83%(24.46포인트) 상승한 2969.73을 기록했다. 이날 코스피는 하락 출발했지만 오전 11시45분경을 기점으로 상승 전환했다. 이날 2970선을 넘기기도 했다.

외국인의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 외국인은 714억원을 순매수했다. 개인과 기관은 각각 57억원, 870억원을 순매도했다.

모든 업종이 상승했다. 섬유의복의 상승폭은 5.85%로 가장 컸다. 이어 통신업(2.20%), 운수창고(1.86%), 서비스업(1.75%), 보험(1.65%) 등 순으로 올랐다.

강세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 67,600 전일대비 2,600 등락률 +4.00% 거래량 1,357,518 전일가 65,000 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감 close 의 상승폭은 4.31%로 가장 컸다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 696,000 전일대비 11,000 등락률 +1.61% 거래량 156,704 전일가 685,000 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세"외국인 땡큐" 코스피, 오미크론 확산 우려에도 1% 넘게 상승 close (1.61%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,100 등락률 +1.35% 거래량 1,034,762 전일가 81,600 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세'반도체株' 날자 코스피 1.5% 떴다…외국인 8860억원 순매수 close (1.35%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 1,148,044 전일가 122,500 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세"외국인 땡큐" 코스피, 오미크론 확산 우려에도 1% 넘게 상승 close (1.22%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 903,000 전일대비 11,000 등락률 +1.23% 거래량 38,446 전일가 892,000 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세"외국인 땡큐" 코스피, 오미크론 확산 우려에도 1% 넘게 상승 close (0.78%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 401,000 전일대비 2,500 등락률 +0.63% 거래량 365,687 전일가 398,500 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세'반도체株' 날자 코스피 1.5% 떴다…외국인 8860억원 순매수 close (0.75%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 207,000 전일대비 1,500 등락률 +0.73% 거래량 399,053 전일가 205,500 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세"외국인 땡큐" 코스피, 오미크론 확산 우려에도 1% 넘게 상승 close (0.73%) 순으로 올랐다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 719,000 전일대비 8,000 등락률 -1.10% 거래량 148,830 전일가 727,000 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세'반도체株' 날자 코스피 1.5% 떴다…외국인 8860억원 순매수 close (-1.10%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 1,000 등락률 -0.83% 거래량 3,776,942 전일가 120,000 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 中, 공급망 협력 제안…기로에 놓인 정부흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려SK하이닉스, 이호준 부산대 교수에 '산학연구과제 우수발명' 포상 close (-0.83%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,600 전일대비 200 등락률 -0.26% 거래량 14,877,710 전일가 75,800 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 "에디슨EV" 축하드립니다! 후속株 또 갑니다, 바닥권 포착! 연속 "적중"中, 공급망 협력 제안…기로에 놓인 정부흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려 close (-0.26%)는 하락했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 2.04%(19.91포인트) 상승한 997.34를 기록했다. 이날 오후 1시37분 998.22를 기록하는 등 1000선 턱밑까지 오르기도 했다.

외국인과 기관의 매수세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 557억원, 603억원을 순매수했다. 개인은 1504억원을 순매도했다.

모든 업종이 상승했다. 디지털콘텐츠의 상승폭은 5.78%로 가장 컸다. 이어 IT S/W & SVC(4.18%), 오락·문화(3.75%), 일반전기전자(3.73%), 방송서비스(3.34%) 순으로 올랐다.

대부분 시총 상위 10개 종목이 상승했다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 181,600 전일대비 12,900 등락률 +7.65% 거래량 2,437,443 전일가 168,700 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 감사합니다 “비덴트”로 1억 벌었습니다! 또한번 신기록 달성할 "NFT 후속株"흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close 의 상승폭은 9.54%로 가장 컸다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 122,000 전일대비 6,200 등락률 +5.35% 거래량 737,450 전일가 115,800 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세'반도체株' 날자 코스피 1.5% 떴다…외국인 8860억원 순매수 close (6.30%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 524,800 전일대비 26,200 등락률 +5.25% 거래량 205,372 전일가 498,600 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세[클릭e종목]2차전지 소재株, 주가 급락은 매수 기회 close (5.70%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,000 전일대비 1,350 등락률 +3.68% 거래량 585,720 전일가 36,650 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세'반도체株' 날자 코스피 1.5% 떴다…외국인 8860억원 순매수 close (4.09%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 94,800 전일대비 3,300 등락률 +3.61% 거래량 1,307,672 전일가 91,500 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세'반도체株' 날자 코스피 1.5% 떴다…외국인 8860억원 순매수 close (4.04%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 209,600 전일대비 4,000 등락률 +1.95% 거래량 497,479 전일가 205,600 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세'반도체株' 날자 코스피 1.5% 떴다…외국인 8860억원 순매수 close (2.72%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 122,400 전일대비 400 등락률 +0.33% 거래량 102,597 전일가 122,000 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세'반도체株' 날자 코스피 1.5% 떴다…외국인 8860억원 순매수 close (0.33%) 순이다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 65,500 전일대비 800 등락률 -1.21% 거래량 597,145 전일가 66,300 2021.12.03 14:00 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세'오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환 close (-2.56%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 83,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 449,049 전일가 83,400 2021.12.03 14:16 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세'반도체株' 날자 코스피 1.5% 떴다…외국인 8860억원 순매수 close (-0.24%) 순으로는 하락했다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 402,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 402,900 2021.12.03 00:00 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감 close 는 보합을 나타냈다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr