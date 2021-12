술알못이어도, 와인으로 행복한 연말을 보내볼까 해요

2021 연말엔 와인 어때요?

어느덧 2021년과 작별할 때가 다가오고 있습니다. 여러분은 이번 한 해를 어떻게 보내셨나요? 때로는 행복했고, 때로는 힘든 하루였겠지만 무탈하게 잘 보내느라 수고하셨다고 말씀드리고 싶어요. 한 해의 마지막 달인 12월은 아쉬움과 설렘이 모두 공존하는 달처럼 느껴져요. 또, 특별한 한 달이 되었으면 좋겠다는 생각이 들기도 합니다.

한 해 동안 고생한 나 자신과 가족, 그리고 친구들에게 따듯한 한마디를 건넬 수 있는 연말 모임 자리에 술이 빠질 수 없겠죠. 소주·맥주도 맛있지만, 연말연시는 물론이고 다가오는 크리스마스에 즐기기 좋은 와인 3종을 소개할게요. 술을 잘 알지 못하는 술알못들도 가볍게 즐길 수 있을 정도의 와인이니, 부담은 NO NO!

또스띠 핑크 모스까또

(Tosti Pink Moscato)

모스카토 품종 화이트 와인에 아로마틱한 레드 와인을 첨가한 또스띠 핑크 모스까또는 라즈베리와 블랙 체리의 맛이 오묘하게 스며든 매력을 보여줍니다. 새롭게 리뉴얼 된 라벨을 부착한 이 와인은 2016 차이나 와인 어워드에서 금메달을 수상하기도 했던 제품이죠.

라즈베리와 블랙체리 그리고 딸기 등 신선한 과실 향이 풍성하게 느껴져요. 달콤한 맛이 매력적인데, 다른 제품들에 비해서는 적당한 알코올 맛이 느껴져서 음료수 같은 느낌은 덜하답니다. 아, 물론 술이니까 그건 당연한 거겠죠? 딸기의 계절인 겨울, 이 핑크 모스까또에는 약간의 딸기를 썰어 넣어 마셔도 풍미가 두 배로 커질 거예요. 와인 오프너가 필요하지 않은 제품이랍니다.

* 용량 및 알코올 도수 750ml, 7%

로저 구라트, 피노 누아 로제 엑스트라 브륏

(Roger Goulart, Pinot Noir Rose Extra Brut)

피노누아 단일 품종 100%의 로저 구라트 피노누아 로제 엑스트라 브륏은 스페인 페네데스 지역 출신입니다. 그리고 38개월, 약 3년 이상의 기간을 숙성시켜 만들었기에 더욱 깊은 풍미를 느낄 수 있죠.

옅은 분홍 빛깔을 띠는 로저 구라트 피노누아 로제는 화사한 라벨만큼이나, 맛 자체도 화사한데요. 붉은 과실의 향과 맛 그리고 입안에 오래도록 남겨지는 세밀한 버블을 함께 만끽할 수 있는 제품이랍니다. 오늘 함께 소개한 와인들 가운데는 다소 드라이한 느낌을 받을 수도 있어요. 같은 라인의, ‘코랄 로제’ 제품도 있으니 참고해 주세요!

*용량 및 알코올 도수 750ml, 12%

빌라 욜란다, 아이러브유 모스카토

(Villa Jolanda, I Love You Moscato)

아기자기한 소품 종류를 좋아하는 분이라면, 200% 확률로 좋아할법한 빌라 욜란다 모스카토 아이러브유 . 병의 디자인이 충분히 예뻐 소장 가치가 있는 와인입니다.

이탈리아의 피에몬테 지방에서 생산되었으며, 식전주 혹은 디저트 와인으로 즐기기 제격인 스파클링 와인입니다. 복숭아와 레몬의 향기를 맡아볼 수 있고, 꽃향기도 가볍게 스쳐 지나감을 느낄 수 있습니다. 홈 파티에 빠질 수 없는 케이크와 함께 먹으면 찰떡궁합입니다. 단, 너무 무겁고 맛이 진한 케이크보다는 생크림 케이크 또는 가벼운 머핀 종류와 함께 드셔보세요. 와인 오프너가 필요하지 않은 제품입니다.

* 용량 및 알코올 도수 750ml, 6.5%

예쁜데 맛도 좋은 와인이 여기 있었네!

김태인 기자 taeinlylife@asiae.co.kr