현대글로비스, 그린·안전경영대상 3년 연속 동시 수상

[아시아경제 이동우 기자] 현대글로비스는 ‘2021 글로벌스탠더드경영대상’에서 그린경영대상과 안전경영대상을 3년 연속 동시 수상했다고 3일 밝혔다.

올해로 20회째를 맞은 글로벌스탠더드경영대상은 한국경영인증원(KMR)이 주최하고 산업통상자원부 및 중소벤처기업부 등이 후원하며 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 경영전략·미래가치·상품 및 서비스 등을 객관적으로 평가 후 총 9개 부문을 시상한다.

이 중 친환경 경영전략을 수립하고 실천해 지속 경영의 성장 동력으로 삼은 기업에게는 그린경영대상이, 안전을 중시한 경영 도입과 실천을 통해 산업사회를 선도한 기업에게는 안전경영대상이 주어진다.

현대글로비스는 지속적인 온실가스 감축사업 발굴과 다양한 친환경 신사업 실시에 대한 성과를 인정받아 4년 연속 그린경영대상을 수상했다. 지난 10월 국내 물류사로는 최초로 기후변화 관련 재무정보공개 협의체인 TCFD에 서포터즈로 가입 후 지지선언을 해 온실가스 감축 등 친환경 경영에 대한 구체적인 의지를 표명했다.

TCFD는 G20(주요 20개국)의 요청에 의해 국제결제은행 산하 금융안정위원회에서 2015년 설립한 국제 협의체다. 기업이 기후변화와 관련해 예상되는 재무적 영향을 공시 등을 통해 투명하게 공개하도록 권고하고 있으며 이는 기업의 ESG 경영 평가에 주요한 지표로 활용된다.

현대글로비스는 화물차 도로운송을 연안 해상운송으로 전환하는 모달 쉬프트를 적극 수행해 연간 약 7만톤의 이산화탄소 배출을 줄이고 도로파손과 소음도 방지하고 있다. 친환경 신사업 브랜드 ‘ECOH’를 론칭했다. 글로벌 산업용 가스 기업 ‘에어프로덕츠’와 글로벌 최대 원자재 트레이더 ‘트라피구라(Trafigura)’ 등과 손잡고 친환경 연료 사업을 추진 중이다.

현대글로비스 관계자는 “앞으로도 국내외 전 사업 영역에서 환경을 고려한 경영을 실천하고 안전을 중요시하는 기업문화를 조성할 것”이라고 말했다.

