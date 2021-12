'2022년중 경제통계국 작성통계 공표 일정' 발표

[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 3일 '2022년중 경제통계국 작성 통계 공표 일정'을 발표했다.

한은은 내년 하반기부터 2019년 기준 모집단을 반영한 신규 표본을 대상으로 작성한 소비자동향조사 통계를 공표한다.

또 기업경영분석은 내년 2분기 통계부터 2021년 기준 모집단을 반영한 신규 표본을 대상으로 작성한 통계를 공표할 예정이다.

물가 통계는 산업구조의 변화를 반영하기 위해 조사대상 품목과 가중치를 매년 재산정하고 있으며, 올해 1월 통계부터 바뀐 품목과 가중치를 이용해 작성한 통계가 공표될 예정이다.

국제투자대조표 보도자료 명칭은 해당 분기의 월 말을 표기하는 방식에서 해당 분기를 표기하는 방식으로 변경할 예정이다.

오는 2022년 한은 경제통계국에서 작성되는 통계의 날짜별 공표일정 및 시각, 통계 종류 등은 다음과 같다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr