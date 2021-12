위메프, 일주일간 케이크·디저트 쿠폰 특가 판매…"최대 96% 할인"

[아시아경제 김보경 기자] 위메프는 오는 6일~12일까지 일주일간 '11시특가' 행사를 열고, 인기 프랜차이즈 브랜드 연말 홈파티용 케이크와 디저트 e쿠폰을 1200원에 판매한다고 2일 밝혔다.

이 기간 동안 매일 오전과 오후 11시 정각에 e쿠폰이 오픈되며 뚜레쥬르, 던킨, 커피빈, 투썸플레이스 등의 인기 메뉴를 최대 96% 할인된 1200원에 한정수량 판매한다.

상품별 판매 일정은 △뚜레쥬르 용감한쿠키 카라멜 마스카포네 생크림(6일) △뚜레쥬르 쿠키런 통나무 롤케이크(7일) △뚜레쥬르 쿠키런 초코 골드레이어(8일) △던킨 도넛 6개팩(9일) △커피빈 아메리카노+초콜릿 무스 케익(10일) △투썸플레이스 떠먹는 아이스박스 + 아메리카노(11일) △투썸플레이스 떠먹는 티라미수 + 아메리카노(12일)이다.

이밖에 △뚜레쥬르 체리초코 케이크 캐슬 △뚜레쥬르 눈설탕맛 쿠키의 생크림 대모험 △투썸플레이스 트리플 베리 생크림 △커피빈 아메리카노+시카고 치즈 케익 △던킨 베스트셀러(글레이즈드+올리브츄이스티+아메리카노) 등 케이크나 디저트 e쿠폰도 최대 25%까지 할인 판매한다.

11시특가는 위메프 이용자라면 누구나 투데이특가에서 구매할 수 있다. 행사기간 일반회원은 VIP클럽 즉시 승급 이벤트를 통해 참여할 수 있다. 승급된 VIP클럽 회원 자격은 12월 마지막 날까지 유지되며 VIP클럽 회원 전용 혜택을 동일하게 누릴 수 있다.

