[클릭e종목]"효성화학, 폴리케톤 사업 흑자 전망"

[아시아경제 박소연 기자] 키움증권이 3일 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 291,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 294,500 2021.12.03 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 지지부진 철강·화학주 이젠 좀 사볼까 "효성화학, 캐파(CAPA)가 달라졌다"효성화학, 계열사에 대한 236억 규모 채무보증 결정 close 에 대해 "폴리케톤 사업이 올해 상각 전 영업이익 흑자에 이어, 내년에는 영업이익 흑자로 전환될 것"이라며 목표주가 46만원, 투자의견 매수를 유지했다.

이동욱 키움증권 연구원은 "2017년 60억원 수준에 불과했던 효성화학 폴리케톤 매출액은 내년 831억원을 기록할 전망"이라며 "판매가격이 상승하고 관련 수요 등이 증가하고 있다"고 말했다.

이 연구원은 "시장 규모가 큰 자동차향 침투율 확대로 공장 가동률이 개선세를 보일 것으로 전망된다"고 언급했다. 2017년 3~5%에 불과했던 가동률이 올해 35%, 내년 50% 수준으로 상승할 것으로 추정했다.

최근 자동차 업체들의 ESG 경영 확대로 제조시 타 엔프라 대비 이산화탄소 배출이 적고, 대기오염의 주범인 일산화탄소를 원료로 사용해 전기차향 폴리케톤 부품 채용이 확대되고 있다.

세계 결정성 엔프라 시장 규모는 462만t으로 추산된다. 이 중 현재까지 폴리케톤 적용이 가능할 것으로 판단되는 시장은 49만4000t수준이며 잠재 시장 규모는 116만t 규모로 확대될 전망이다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr