GS25, 차별화 수제맥주 ‘베이프비어’ 출시…“MZ세대 취향저격”

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 패션 브랜드 베이프 및 제주맥주와 협업한 10번째 차별화 수제맥주 '베이프비어'를 출시했다고 3일 밝혔다.

베이프비어는 유럽산 고품질 맥아와 국내 맥주에서는 찾아보기 힘든 고가의 시트라 홉을 사용해 만든 에일 맥주다. 깔끔한 맥아의 풍미와 청량감 있는 시트러스 향은 살린 반면 특유의 쓴 맛은 줄였다.

베이프의 시그니처 디자인인 카모플라쥬 패턴이 베이프비어 패키지 디자인으로 활용됐다. 한 가지 상품에 동일한 패키지를 적용하는 기존 방식과는 다르게 블루, 그린, 핑크 등 각기 다른 3가지 색상의 패키지로 제작했다.

이번 상품 출시를 기념해 한정판 베이프 굿즈를 증정하는 이벤트도 진행한다. 베이프비어를 구매한 후 GS25 전용 애플리케이션(앱) 더팝을 통해 응모하면 베이프 보랭백, 베이프 휴대용 맥주컵 등을 증정 받을 수 있다.

GS25 관계자는 ''단순 소비하는 상품이 아닌 콘텐츠로 즐길 수 있는 상품에 열광하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 위해 세계적인 스트리트 패션 브랜드 베이프와 협업해 베이프비어를 선보이게 됐다"며 "수제맥주를 모티브로 한 세계 유명 브랜드와의 이색 협업을 지속 이어갈 방침"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr