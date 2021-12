싱가포르·사이판 트래블버블 유지…한국 입국자 격리 면제

[아시아경제 박선미 기자] 정부가 오미크론 유입 차단을 위해 향후 2주간 입국 내외국인을 10일간 격리하기로 한 가운데 싱가포르·사이판에서 들어오는 입국자는 격리 면제된다.

2일 국토교통부는 싱가포르, 사이판과의 트래블 버블(여행안전권역)을 현행대로 유지한다고 밝혔다. 입국자 열흘 격리 조치가 시행되는 3일 이후에도 트래블 버블이 유지됨에 따라 이들 국가에서 들어오는 입국자는 지금처럼 격리가 면제된다. 트래블 버블은 방역관리에 대한 신뢰가 확보된 국가 간에 격리를 면제해 자유로운 여행을 허용하는 것을 말한다. 정부는 사이판과는 6월에, 싱가포르와는 10월에 트래블 버블 협정을 체결했다.

한편 3일 0시부터 16일 밤 12시까지 향후 2주간 모든 국가에서 입국하는 내외국인은 예방접종여부와 관계없이 10일간 격리를 해야 한다. 강화된 격리면제제도를 적용해 장례식 참석, 공무 등에 한정해 격리면제서 발급을 최소화한다. 직계존비속 방문, 기업인 등 기존 해외예방접종완료자 격리면제서를 발급받았던 경우에도 2주간 격리대상에 해당된다.

구체적으로 내국인, 장기체류외국인은 자가격리 10일을 하며 유전자증폭(PCR) 검사를 3회(사전 PCR, 입국후 1일차, 격리해제전) 받아야 한다. 단기체류외국인은 임시생활시설에서 10일간 격리를 해야 한다.

