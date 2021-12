해남군, 경기도 안양시에 김장김치 전달

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군은 2일 명현관 군수가 안양시청에서 최대호 시장을 만나 해남 김치 341박스(3410㎏)를 전달하는 사랑의 김장김치 나눔 행사를 했다고 밝혔다.

이번 해남 김장 나눔 행사는 본격적인 김장철을 맞아 해남 배추의 우수성을 알리고, 단계적 일상 회복을 앞당기기 위해 마련됐으며, 코로나19 확산 방지를 위해 주요 관계자만 참석한 가운데 간소히 진행됐다.

김장김치를 만드는 절임 배추와 양념 재료비 등 소요 예산은 해남군과 안양시가 50%씩 부담해 마련됐으며, 안양시 자원봉사센터와 여성단체 회원 등이 자원봉사를 통해 김치 담그기를 실시했다.

명현관 군수는 “건강한 해남 배추로 올겨울 면역력도 키우고, 코로나도 이겨낼 힘을 드리기 위해 김장김치를 전달하게 됐다”고 전했다.

행사에는 해남군과 안양시 관계자들을 비롯해 민병덕 국회의원(안양시동안구갑)과 강득구 국회의원(안양시 만안구), 이재정 국회의원(안양시 동안구을), 박귀종 호남향우회장 등이 참석했다.

안양시는 최대호 안양시장과 민병덕 국회의원이 모두 해남 출신으로, 호남 및 해남 향우회의 활발한 활동을 통해 시 차원의 해남 농수산물 사기 운동이 일어나는 등 해남과 긴밀한 협력관계를 유지해 오고 있다.

최대호 안양시장은 “청정지역 땅끝 해남에서 온 김장김치로 시민들에게 건강하고 따뜻한 정이 전해졌다”며 “인구 55만명 안양시에서 해남 농수산물의 판로 확대는 물론 문화, 관광 등 상호 교류 증진에 앞장서 도농 공동발전을 이루겠다”고 밝혔다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr