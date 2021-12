경남대 '새마을동아리' 공식 출범

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교는 2일 한마관 3층 대강당에서 '2021학년도 새마을동아리 발대식'을 개최했다.

경남대는 지난 10월 새마을운동중앙회와 상호협력 업무협약을 맺고 탄소중립 실현과 학생 새마을운동 동아리 설치 및 운영·관리 등 청년 새마을운동을 위한 유기적인 상호 협력체계를 구축하기로 약속했다.

이번에 공식 출범하는 경남대 새마을동아리는 새마을정신을 바탕으로 지역 내 교육봉사, 농촌 봉사, 환경정화, 소외 이웃 돌봄 사업, 재능기부 등 다채로운 활동을 펼쳐나갈 계획이다.

이날 발대식을 통해 지도교수인 백운효 교수와 회장인 송지혜(법학과 3) 학생을 비롯한 52명의 동아리원은 '지역과 함께 미래를 열어가는 경남대'의 비전에 발맞춰 기후·지역 문제 해결에 앞장서는 미래지도자로서의 역량을 지역사회 각지에 전파하고 봉사하기로 다짐했다.

김재구 학생처장은 "대학과 지역, 국가발전의 전환점이 될 경남대 새마을동아리 출범식에 참석해주신 새마을회 임원 모든 분을 환영한다"며 “경남대 재학생들의 창의적이고 획기적인 역량은 대한민국을 다시 한번 도약하게 할 큰 원동력이 될 것이다"라고 말했다.

