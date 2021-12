[아시아경제 박지환 기자] 성문전자 성문전자 014910 | 코스피 증권정보 현재가 2,340 전일대비 90 등락률 +4.00% 거래량 140,685 전일가 2,250 2021.12.02 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-18일[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 는 2일 안휘봉성전자유한회사에 46억원 규모의 현금 출자를 결정했다고 공시했다.

회사 측은 "중국시장 영업력 강화 및 재무구조 개선 목적"이라고 밝혔다.

