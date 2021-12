신보, 상임이사·감사 내정…文정권말 '낙하산' 우려(종합)

상임이사는 금융위 과장급 인사, 감사는 민간 출신

노조 '결사 반대'…"밀실 인사·전문성 문제" 반대

[아시아경제 김진호 기자] 정책금융기관 신용보증기금이 상임이사와 감사의 ‘내정설’로 시끄럽다. 상임이사와 감사 자리에 각각 금융위원회 과장급 인사와 정책금융 경력이 없는 은행권 인사 출신이 내정된 것으로 알려졌기 때문이다. 이를 두고 신보 내부에서는 문재인 정부 임기 말기에 ‘낙하산 인사’가 도를 넘었다는 목소리가 높아 향후 선임 과정에서 논란이 불거질 것으로 보인다.

2일 금융권에 따르면 신보는 이르면 이달 중 박창규 상임이사와 신대식 감사의 후임 인선을 마무리할 계획이다. 박 상임이사와 신 감사는 각각 지난달 13일, 지난 10월14일로 임기 만료된 상태다.

인선 절차가 다소 지연되는 가운데 신보 내외부에서는 내정설이 돌고 있다. 내부 사정에 정통한 관계자는 "박 상임이사와 신 감사 후임으로 금융위 과장급 인사와 우리금융 계열사 전 대표가 내정된 것으로 알고 있다"고 전했다.

신보 노조는 내정설과 관련해 ‘낙하산 결사 반대’를 외치고 있다. 노조 측은 상임이사의 경우 기획재정부·금융위의 자리 나눠먹기라며 반발 중이다. 신보 상임이사는 기본임기 2년에 한 차례 연임(1년)을 통해 통상 3년까지 채우는 게 관행이었다. 현 박 상임이사가 2년을 채우자마자 자리를 떠나는 점이 전례가 없다는 점에서 의구심을 제기한 것. 박 상임이사는 기재부 출신이다.

노조 관계자는 "관행을 무시하고 일방적 자리바꿈을 하는 것은 중앙부처 공무원 간 전형적 밀실인사"이라며 "상임이사를 내정해놓고 내부적으로는 당위성을 확보한다고 임원후보추천위원회까지 여는 것은 보여주기에 불과하다"고 비판했다.

이 관계자는 “내정된 감사도 민간영역에만 있었던 만큼 정책금융에 대한 이해도가 부족할 수 있다”고 지적했다. 신보 감사직은 내부 임추위 열어 후보를 물색하면 기재부가 후보를 제청, 대통령이 선임 여부를 결정한다.

한편 금융권에선 정권 말기로 접어들면 고질적으로 되풀이되던 ‘낙하산 인사’에 대한 우려의 목소리가 높아지고 있다. 앞서 지난 9월 금융 경력이 전혀 없는 청와대 전 행정관이 한국성장금융 본부장에 임명되며 논란이 일었다. 또 예탁결제원과 주택금융공사 등에서도 최근 낙하산 논란이 불거졌던 바 있다.

특히 아시아경제가 최근 공공기관 경영정보시스템(알리오)을 통해 8개 금융공공기관(서민금융진흥원·신용보증기금·예금보험공사·IBK기업은행·KDB산업은행·한국예탁결제원·한국자산관리공사·한국주택금융공사) 임원현황을 살펴본 결과 10명 중 4명이 낙하산 논란에서 자유롭지 못했다.

금융권 관계자는 "(낙하산 이슈와 관련해) 문재인 정부가 공정을 내세웠던 만큼 이전 정부와 다를 거라는 평이 많았지만 지난 4년을 돌아보면 크게 다를 바 없었다"고 꼬집었다.

