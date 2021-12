[아시아경제 황윤주 기자]

◇그린케미칼 사업

▲김동률 첨단소재생산실장 ▲김학성 기능소재사업부장 ▲박정호 기반기술연구실장 ▲정재준 신사업개발실장

◇라이프사이언스 사업

▲구민회 경영지원실장 ▲안영일 마케팅2본부장 ▲유헌승 청주공장장

